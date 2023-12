Brassier AC Milan, Moncada pesca in Francia? Tutti i DETTAGLI sul centrale

Brassier Milan, Moncada pesca in Francia? Tutti i DETTAGLI sul difensore, ultimo nome di mercato

L’ultimo nome del mercato Milan per la difesa è quello di Liliana Brassier.

Moncada potrebbe pescare proprio dalla sua Francia per il prossimo difensore. 24 anni, terzino sinistro ma anche difensore centrale, attualmente in forza al Brest ha segnato una rete nelle 15 presenze stagionali. Come riportato da L’Equipe, il giocatore è in scadenza nel 2025 ma in caso di offerte sopra i 10 milioni potrebbe lasciare andare il terzino stagione in corso.

The post Brassier Milan, Moncada pesca in Francia? Tutti i DETTAGLI sul difensore appeared first on Milan News 24.