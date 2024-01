Brassier AC Milan: inserimento di una rivale di Serie A, tutti i DETTAGLI

Minaccia dalla Serie A per il calciomercato Milan e il possibile acquisto di Brassier. Spunta la concorrenza di una rivale in campionato

Nuova rivale per il calciomercato Milan per il possibile colpo in difesa che porterebbe Brassier in rossonero.

Come riportato da Gianluca Di Marzio il 24 francese sarebbe nella lista degli obiettivi seguiti dal Napoli per rinforzare il reparto.

The post Brassier Milan: inserimento di una rivale di Serie A, tutti i DETTAGLI appeared first on Milan News 24.