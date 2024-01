Brassier AC Milan, il centrale vuole solo i rossoneri! ULTIME

Brassier Milan, il difensore vuole solo i rossoneri e ha messo in stand-by il Monaco! Le ULTIME sull’affare

Arrivano importantissime novità per quanto riguarda il futuro di Brassier, difensore che il Milan ha messo nel mirino per rinforzare la propria retroguardia.

Come riportato da Sky Sport il giocatore ha già dato l’ok e per trasferirsi subito in rossonero avrebbe addirittura messo in stand-by il Monaco. Servono però almeno 10 milioni di euro per portare a termine l’affare.

The post Brassier Milan, il difensore vuole solo i rossoneri! ULTIME appeared first on Milan News 24.