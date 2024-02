Brassier AC Milan: il centrale resta sulla lista rossonera, lo scenario in vista dell’estate

In vista della prossima estate, il calciomercato Milan punta un grande colpo in attacco, ma non solo: in difesa continua a piacere Brassier

Un grande colpo in attacco ma non solo. Il calciomercato Milan pensa a rinforzare la propria difesa in vista di qualche probabile uscita e addio nella sessione estiva. Tra i nomi sulla lista, come riportato da la Gazzetta dello Sport resta quello di Brassier del Brest.

Protagonista recentemente di un brutto intervento su Mbappè che lo ha messo nel mirino del ciclone degli insulti social, potrebbe lasciare il club francese a giugno. I rossoneri restano alla finestra.

