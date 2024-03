Brasile, i convocati del ct verdeoro: assente un difensore bianconero

19:02, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Brasile, Dorival Júnior ha annunciato la sua prima convocazione da nuovo ct della nazionale verdeoro: assente un difensore bianconero

Il nuovo commissario tecnico della Nazionale del Brasile, Dorival Júnior, ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Inghilterra e Spagna del 23 e 26 marzo. Assente il difensore bianconero Gleison Bremer.

LISTA DEFINIDA! Dorival Júnior anunciou hoje sua primeira convocação à frente da Seleção Brasileira! São 26 atletas que vão representar a Amarelinha nos amistosos contra Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. Pra cima, Brasil! pic.twitter.com/zGGgm2kW4B — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 1, 2024

IL COMUNICATO – «Dorival Júnior ha annunciato oggi la sua prima convocazione a capo della nazionale brasiliana! Sono 26 gli atleti che rappresenteranno l’Amarelinha nelle amichevoli contro Inghilterra e Spagna rispettivamente del 23 e 26 marzo».

