Brambati lancia l’allarme: «Lautaro El Toro? Ha già un’alternativa in tasca» #Intervista

Massimo Brambati terrorizza l’Inter, analizzando scrupolosamente le dichiarazioni rilasciate dall’agente di Lautaro sul rinnovo

A TMW Radio, Massimo Brambati propone la sua interpretazione delle dichiarazioni di Alejandro Camano sul rinnovo di Lautaro con l’Inter.

LAUTARO – «L’agente di Lautaro Martinez fa il suo lavoro, non ha detto niente di nuovo e tutto di nuovo. Comunque facendo il proprio lavoro, a mio avviso ha già un’alternativa in tasca. Se tiri fuori che è a livello di Haaland, vuol dire che se quello prende 30 all’anno, lui non può prenderne tanti di meno. L’intesa da raggiungere è solo ed esclusivamente economica. La verità è una: un mio amico agente è stato a Riad a pranzo con Ausilio, so che il West Ham ha offerto 11 milioni di sterline per Carboni, che è al Monza, ma ha risposto picche. Pare che Ausilio abbia detto che sono soli, perché Zhang non si vede da sei mesi. Per questo i dubbi sulla proprietà, quelli che abbiamo noi, ce li hanno anche Lautaro e l’agente».

L’articolo Brambati lancia l’allarme: «Lautaro? Ha già un’alternativa in tasca» proviene da Inter News 24.