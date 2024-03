Brambati assicura, le parole: «Il FC Bologna contro l’Internazionale F.C. ha la strada spianata. E c’è un motivo preciso» #NEWS #Intervista

8 Mar 2024, 18:34, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato la #Super #Scontro di #domani tra Bologna e Internazionale: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore ha parlato in questi termini della #Super #Scontro di #domani tra Bologna e Internazionale:

PAROLE – «Motta dovrà essere bravo a non trasferire pressioni e di vivere questa cosa come un sogno, quella della #Champions. Stanno bene fisicamente e l’Internazionale ha la testa a #Madrid. In più visti i punti di vantaggio sulle rivali l’Internazionale può pensare anche solo alla #Champions».

