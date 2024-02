Braida riceve il Premio Una vita per il calcio: il 18 marzo la premiazione. TUTTI i dettagli sull’evento che si terrà a Palermo

Ariedo Braida vince il premio “Una vita per il calcio” ritirerà il premio in occasione della Palermo Football Conference che si svolgerà il 18 marzo 2024.

Il noto direttore sportivo degli anni d’oro del Milan è stato descritto con queste tre caratteristiche: stile, garbo e professionalità. Alla premiazione saranno presenti: Luciano Moggi, Mario Giuffredi, Francesco Facchinetti, Claudio Vigorelli e molti altri addetti ai lavori.

The post Braida riceve il Premio Una vita per il calcio: il 18 marzo la premiazione. TUTTI i dettagli appeared first on Milan News 24.