Brahim Diaz ha stregato tutti! Due top #TopClub inglesi pronti a fare follie per l’ex #Milan AC

23:48,20 Mar 2024, MILANELLO.

Brahim Diaz ha stregato tutti! Due top #club inglesi pronti a fare follie per l’ex Diavolo Rossonero: le ultimissime sul suo prossimo #futuro

Brahim Diaz sta vivendo un momento magico con la maglia del Real Madrid. Le sue buone prestazioni, condite da gol molto importanti, hanno fatto sì che alcuni top #club mettessero gli occhi su di lui.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto riportato dal portale HITC, sull’ex trequartista del Diavolo Rossonero ci sarebbero in particolare Liverpool e Manchester United, che in estate sono pronte ad andare alla carica per provare a strapparlo ai Blancos.

Pubblicità

The post Brahim Diaz ha stregato tutti! Due top #club inglesi pronti a fare follie per l’ex Diavolo Rossonero appeared first on Diavolo Rossonero News 24.