Brahim Diaz al bivio: l’ex #Milan AC ha questo grande dubbio per il futuro #NEWS

20:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Brahim Diaz al bivio: l’ex Diavolo Rossonero ha questo grande dubbio per il futuro. Le #news sullo spagnolo che potrebbe cambiare nazionalità

Brahim Diaz potrebbe cambiare nazionalità. O meglio, il Marocco starebbe provando a convincere il fantasista ex Diavolo Rossonero a passare dalla Spagna alla nazionale del ct Regragui.

Secondo quanto riportato da As, il trequartista del Real Madrid starebbe limando gli ultimi passaggi per ottenere il passaporto marocchino che è il paese d’origine del padre anche se sta ancora aspettando la chiamata dalla Spagna che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

