Braglia sicuro: «Scudetto? Il Ac Milan è fuori, l’Fc Internazionale farà questo» #Intervista

Sembra sicuro Simone Braglia, l’ex portiere parla così della lotta scudetto e di cosa faranno Inter e Milan

Lo Scudetto sarà una cosa a due tra Inter e Juventus. Questo il pensiero dell’ex portiere Simone Braglia, che a TMW Maracanà ha parlato così della sfida per il tricolore.

SCUDETTO – «Non so su quali basi possa pensare questo. A mio modo di vedere il Milan per il discorso Scudetto è fuori proprio. Inter e Juve non molleranno fino alla fine, non vedo come il Milan possa rientrare, visto che non ha continuità. Ci vuole un Leao diverso e dei leader che possano trascinare».

