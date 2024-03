Braglia punge il #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «#Prolungamento del #contratto Magic Mike Maignan? C’è una cosa che davvero non capisco» #Intervista #News #Ultimora

17:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Braglia punge il Diavolo Rossonero: «Rinnovo Maignan? C’è una cosa che davvero non capisco». Le sue parole a TMW Radio Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del possibile rinnovo di Maignan con il Diavolo Rossonero a 6 milioni di euro a #campionato. Le sue dichiarazioni. BRAGLIA – «Se glieli davano a Donnarumma, perché […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Braglia punge il Diavolo Rossonero: «Rinnovo Maignan? C’è una cosa che davvero non capisco» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.