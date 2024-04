Borja Valero non ha dubbi, la dichiarazione: «Scudetto dell’Fc Internazionale nel derby? Sarebbe positivo per questo, il Ac Milan dovrà…» #Intervista #ULTIMORA #News

L’ex centrocampista dell’Internazionale FC, Borja Valero, si è soffermato sulla possibilità che i nerazzurri vincano lo scudetto contro il Milan Dagli studi di Dazn, Borja Valero si proietta a quello che potrebbe essere Milan Internazionale FC del 22 aprile, qualora il distacco in classifica rimanesse invariato e i nerazzurri avrebbero l’opportunità di vincere lo scudetto proprio nel […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Borja Valero non ha dubbi: «Scudetto dell’Internazionale FC nel derby? Sarebbe positivo per questo, il Milan dovrà…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità