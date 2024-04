Borghi su #Milan AC Fc Internazionale, la dichiarazione ufficiale: «Scudetto nel #Derby Cittadino? Non succederà, ecco perché» #Intervista #News #Ultimora

15:45,2 Apr 2024, MILANELLO.

Il noto giornalista Stefano Borghi ha parlato della possibile vittoria dello scudetto dell’Inter nel #Derby Cittadino contro il Diavolo Rossonero Le parole del noto giornalista Stefano Borghi sulla possibile vittoria dello scudetto dell’Inter nel #Derby Cittadino contro il Diavolo Rossonero: FESTA SCUDETTO NEL DERBY – «Mi sembra nell’elenco delle cose possibili, perché lo dice il passo. Però secondo me non […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Borghi su Diavolo Rossonero Inter: «Scudetto nel #Derby Cittadino? Non succederà, ecco perché» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.