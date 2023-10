Boom di Colonnine di Ricarica in Italia: Record Storico

Diffondi Informazione!

L’Italia sta vivendo un vero e proprio boom nel settore delle auto elettriche, con il numero di colonnine di ricarica in costante aumento su tutto il territorio nazionale. Secondo l’analisi condotta da Motus-E, l’associazione italiana per la mobilità elettrica, al 30 settembre 2023 sono state installate un totale di 47.228 colonnine di ricarica pubbliche, segnando un incremento del 44,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La Lombardia si posiziona al vertice della classifica con oltre 8.000 colonnine di ricarica, mentre la Campania è la regione in cui si è registrata la crescita più rapida, con l’installazione di 2.212 colonnine dall’inizio del 2023. Questi dati positivi indicano una tendenza crescente verso l’adozione di veicoli elettrici in Italia e il sostegno del governo per l’espansione delle infrastrutture di ricarica.

L’Impatto del PNRR sul Settore

L’aumento significativo delle colonnine di ricarica è stato possibile grazie agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il segretario generale di Motus-E, Francesco Naso, ha sottolineato l’importanza di utilizzare al meglio le risorse del PNRR per stimolare ulteriormente il mercato automobilistico italiano. Ha affermato: “Adesso è essenziale usare al meglio le risorse del PNRR e stimolare il mercato auto”.

Naso ha anche anticipato l’arrivo dei nuovi bandi PNRR per l’installazione di colonnine di ricarica ad alta potenza in città e in ambito extraurbano. Queste iniziative mirano a posizionare l’Italia come leader europeo nella mobilità elettrica, sfruttando le opportunità offerte dalle tecnologie innovative per ridurre l’inquinamento e promuovere uno stile di vita sostenibile.

Progressi sulle Autostrade

Anche sulle autostrade italiane si stanno compiendo passi significativi. Attualmente, ci sono 851 punti di ricarica lungo le autostrade, un aumento di 541 punti rispetto all’anno precedente. Questi punti di ricarica sono distribuiti in quasi un terzo delle aree di servizio italiane, facilitando ulteriormente i viaggi in auto elettrica su lunghe distanze.

L’80% dei punti di ricarica in autostrada ha una potenza superiore a 43 kW, mentre il 59% supera addirittura i 150 kW, consentendo ricariche veloci ed efficienti per i veicoli elettrici.

Sfide da Affrontare

Nonostante i progressi, ci sono ancora sfide da affrontare nel settore dell’auto elettrica in Italia. Naso ha sottolineato che l’industria automobilistica deve recuperare terreno, suggerendo alcune soluzioni come l’aumento del limite di prezzo per accedere agli incentivi, l’estensione di tali agevolazioni alle aziende e ai servizi di noleggio e la revisione della fiscalità sulle flotte in chiave ecologica.

In definitiva, l’Italia sta facendo importanti passi avanti verso una mobilità più sostenibile, puntando sulle auto elettriche e sulle infrastrutture di ricarica. Con l’uso strategico delle risorse disponibili e un impegno continuo verso l’innovazione, l’Italia potrebbe presto diventare un modello per gli altri paesi europei interessati a promuovere la mobilità elettrica.