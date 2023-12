Bonucci-Vecchia Signora Juventina, il retroscena: operazione chiusa di nascosto alle tre di notte

Bonucci Juve, il retroscena: operazione chiusa di nascosto alle tre di notte. Così il difensore arrivò a Torino dal Bari

Guido Angelozzi, ds del Frosinone con un passato nel Bari, è tornato a parlare del lontano trasferimento di Leonardo Bonucci alla Juventus. Le sue parole a calciomercato.it.

BONUCCI– «L’ho venduto io alla Juventus quando stavo al Bari, fu un’operazione bellissima con Marotta e Paratici, sono venuti alle tre di notte a cercarmi in albergo, una trattativa chiusa di nascosto. Futuro da allenatore? E’ uno con personalità, per cui se ama allenare sicuramente diventerà un grande tecnico, ma non è sempre facile, deve sentirselo dentro».

