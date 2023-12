Bonucci spacca in due la Roma: Mourinho lo vuole, ma Tiago Pinto… Cosa succede

Leonardo Bonucci divide la Roma in due: Mourinho lo vorrebbe subito, mentre Tiago Pinto… Ecco cosa sta succedendo

Come riferito da Il Messaggero, Leonardo Bonucci freme per sbarcare a Roma il prima possibile, con José Mourinho che dal canto suo lo vorrebbe a disposizione già dall’inizio del mese di gennaio.

Il club giallorosso predica però calma sull’ex Juve, che vorrebbe tornare in Serie A dopo il pessimo inizio di stagione a Berlino, anche per non rischiare di perdere il treno per il prossimo Europeo. Tiago Pinto valuta le alternative, mentre all’ex bianconero sarebbe stato proposto un contratto da 6 mesi più un’ulteriore stagione con l’accesso alla Champions. Accordo ancora lontano…

