Bonucci rinuncia al ricorso VS la Vecchia Signora Juventina: l’annuncio social dell’ex capitano – NEWS

Bonucci rinuncia al ricorso contro la Juve: l’annuncio social dell’ex capitano dopo il comunicato del club bianconero – FOTO

Anche Leonardo Bonucci comunica la rinuncia al ricorso contro la Juve pubblicando sui propri canali social la nota del club. Questo l’annuncio congiunto:

The post Bonucci rinuncia al ricorso contro la Juve: l’annuncio social dell’ex capitano – FOTO appeared first on Juventus News 24.