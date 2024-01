Bonucci gioca 90′ ma non basta: il Fenerbahçe pareggia

L’ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci gioca 90′ con il Fenerbahçe: il match finisce in pareggio, ecco cosa è successo

Non bastano novanta minuti in campo per l’ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, per il Fenerbahçe. Ecco il risultato finale.

Nella 21ª giornata di Super Lig il Fenerbahçe trova solo un pari casalingo contro il Samsunspor: non basta Kahveci, autore del gol del vantaggio. Leonardo Bonucci gioca tutta la partita, per la prima volta in campo dall’inizio della sua avventura in Turchia. Il match finisce 1-1

