Bonucci Fenerbahce, è UFFICIALE: l’ex AC Milan è arrivato all’ultima stagione? – NEWS

Bonucci Fenerbahce, è UFFICIALE: l’ex Milan è arrivato all’ultima stagione? La FOTO con cui è stato annunciato il difensore

Leonardo Bonucci è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce, club che lo ha annunciato in questi minuti tramite i propri canali ufficiali. Si chiude così ufficialmente l’avventura dell’ex Milan all’Union Berlino, durata lo spazio di mezza stagione, con pochi alti e molti bassi. Poi sul canale Instagram del giocatore si leggono queste parole.

Ailemize hoş geldin Leonardo Bonucci! https://t.co/etJrPljWo6 pic.twitter.com/2exCS3gpOm — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 11, 2024

MESSAGGIO – «In questa mia probabile ultima stagione mi ero prefissato di tornare a giocare con continuità e all’estero. L’Union mi ha offerto questa possibilità ma nel frattempo gli obiettivi del Club sono cambiati a stagione in corso e con grande rispetto fra tutti, presidente dirigenti e allenatore, si è deciso di continuare ognuno per la propria strada. Grazie a tutti i miei compagni e allo staff, una famiglia che mi ha reso più agevole la vita in questa mia inedita esperienza all’estero.Oggi cambio nazione, ma non obiettivi.

E per un’ultima volta permettetemi di urlare EisernUnion».

