Bonucci eliminato in Coppa di Turchia: l’ex #Milan AC crolla VS l’Ankaragucu

00:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Bonucci eliminato in Coppa di Turchia: l’ex Diavolo Rossonero crolla contro l’Ankaragucu. Il resoconto del match

Si chiude ai quarti di finale l’avventura di Bonucci in Coppa di Turchia. Il suo Fenerbahce, infatti, è stato sconfitto a sorpresa per 3-0 dall’Ankaragucu.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’ex difensore del Diavolo Rossonero ha giocato l’intera partita, ma non è riuscito a evitare il clamoroso tonfo contro la squadra della capitale dove gioca Saponara. Grande delusione, quindi, per Bonucci e il #club turco.

Pubblicità

The post Bonucci eliminato in Coppa di Turchia: l’ex Diavolo Rossonero crolla contro l’Ankaragucu appeared first on Diavolo Rossonero News 24.