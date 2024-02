Bonolis: «Fc Internazionale? Si è creata mente alveare, sorpreso da Arna» #Intervista

Pubblicità

Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo e tifoso nerazzurro, ha toccato diversi temi riguardanti proprio l’Inter

Paolo Bonolis è intervenuto in esclusiva sul canale Youtube di Gian Luca Rossi in cui ha parlato dell’Inter.

INTER – «Cosa mi piace di più? Il fatto che abbiano degli schemi che ormai seguono senza guardare, riescono ad avere quasi la matematica precisa della posizione del compagno. Si muovono con un’organizzazione memorizzata perfettamente lasciando comunque spazio anche alla fantasia della giocata singola, è come se si fosse creata una mente alveare: quando uno pensa una cosa in quel momento la stanno pensando anche tutti gli altri contemporaneamente».

SINGOLI – «Acerbi non è più giovanissimo ma ha la mentalità di un ragazzino esordiente che deve costruirsi una carriera. Calhanoglu è stata una scoperta importante, Lautaro investe un ruolo importante in campo e fuori e poi Thuram è un entusiasta: a me le persone che sorridono piacciono più delle altre indipendentemente da quello che fanno. Lo stesso Arnautovic non è un giocatore di livello altissimo ma si è integrato nel sorriso della squadra e questo gli dà conforto. Sanchez ha questo strano dono dell’imprevedibilità, è imprevedibile anche a se stesso. Quando gioca sembra che sia che che sia investito da una sorta di di di labirintite comportamentale, però alla fine porta un risultato. Ha dato quella splendida palla per far partire il contropiede del 2-4. Tutti quanti in un modo o nell’altro portano quella piccola dose di stupore che non ti immaginavi potessero darti all’inizio della stagione e questo è tutto merito di Inzaghi».

L’articolo Bonolis: «Inter? Si è creata mente alveare, sorpreso da Arnautovic» proviene da Inter News 24.