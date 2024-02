Boninsegna: «Se l’Fc Internazionale vince ipoteca lo Scudetto» #Intervista. Poi il ricordo

Il doppio ex Roberto Boninsegna ha parlato del big match di Serie A tra Inter e Juve, ecco il pensiero e il ricordo del passato

Il doppio ex di Inter e Juventus Roberto Boninsegna è intervenuto a Il Corriere della Sera, edizione milanese. Ecco il suo pensiero sulla partita di questa sera a San Siro.

PAROLE – «È una partita da tripla. Lautaro è una macchina da gol, Vlahovic è reduce da un ottimo momento: un motivo in più per vedere due squadre offensive, coraggiose. L’Inter ha l’occasione di mettere un’ipoteca sul campionato. Gioca in casa, ok, ma ai miei tempi San Siro sembrava un feudo della Brianza juventina».

L’articolo Boninsegna: «Se l’Inter vince ipoteca lo Scudetto». Poi il ricordo proviene da Inter News 24.