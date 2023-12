Boniek sullo scudetto: «La Vecchia Signora Juventina fa risultati ma l’Fc Internazionale ha qualcosa in più»

L’ex calciatore di Juve e Roma, Zbigniew Boniek, si è espresso così sulla lotta scudetto in Serie A tra i bianconeri e l’Inter

Zbigniew Boniek, ex giocatore di Juve e Roma, ha parlato a margine di un convegno all’UniCamillus. Queste le sue dichiarazioni in merito alla lotta scudetto trai bianconeri e l’Inter.

LE PAROLE – «La Juve per adesso fa risultati, ma è lo stesso discorso fatto per la Roma. Col Napoli, poteva finire anche in modo diverso, ma i bianconeri sono cinici e stanno sempre là, se ce l’hai dietro devi stare molto attento. L’Inter ha qualcosa di più come parco giocatori e struttura della squadra. Allegri o Inzaghi? I tecnici non giocano, non vincono le partite».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE.

