Bondo AC Milan: la rete ha regalato la vittoria al Monza, spunta un clamoroso indiscrezione sui rossoneri

Oltre il danno la beffa. Il Milan ieri sera è stato sconfitto dal Monza con la rete del 3-2 realizzata da Bondo. Spunta un clamoroso retroscena:

Casualità vuole che il rossoneri sono stati condannati alla sconfitta dopo 9 risultati utili consecutivi da vecchio obiettivo del mercato Milan, visto che nell’estate del 2021 il diavolo provò invano a strappare il classe 2003 al Nancy. L’enorme distanza fra domanda ed offerta fece saltare le trattative fra le parti, con Bondo che alla fine nell’estate del 2022 ha firmato a parametro zero col Monza.

