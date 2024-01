Bonaventura Vecchia Signora Juventina, tentativo last minute: proposto uno scambio. La risposta viola

Bonaventura Juve, tentativo last minute per il centrocampista viola: proposto quello scambio. Le ultime

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Juve ha provato un tentativo last minute per Giacomo Bonaventura, pupillo di Allegri considerato però incedibile dalla Fiorentina, specialmente a gennaio.

Non trova quindi sbocchi il possibile scambio di prestiti con Moise Kean, tornato a Torino dopo l’affare saltato con l’Atletico Madrid. Molto difficile vedere il giocatore viola vestirsi di bianconero.

