Bonaventura ancora distratto dalle voci sulla Signora Juve

La Juve, nelle ultime ore di mercato ha provato a prendere Giacomo Bonaventura. La Fiorentina, però, non ha voluto cederlo

Come rivelato dal Corriere Fiorentino, Giacomo Bonaventura nel match tra Lecce e Fiorentina è stato sostituto all’intervallo poiché sembrava un po’ scarico a livello mentale. Il calciatore sarebbe stato ancora distratto dalle voci di mercato che lo hanno visto coinvolto nelle ultime ore di mercato.

Bonaventura era stato cercato dalla Juventus, ma la Fiorentina non ha voluto cederlo. Adesso il giocatore va in scadenza di contratto con i viola e le voci di mercato lo avrebbero destabilizzato.

