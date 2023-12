Bonanni sicuro: «Scudetto all’Fc Internazionale? Può perderlo solo lei, non mi immaginavo che…»

L’ex calciatore Massimo Bonanni si è espresso così sul primato in classifica dell’Inter, consolidato dopo la vittoria sulla Lazio

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Massimo Bonanni ha parlato così dopo Lazio Inter ed il primato in classifica consolidato dai nerazzurri.

LE PAROLE – «Non è più pazza Inter. Lo hanno capito anche i giocatori. Ha tutte le carte in tavola per arrivare con un distacco importante. Non mi immaginavo il pari della Juventus col Genoa, perché non la vedo come un’armata come è l’Inter quest’anno. Può perderlo solo lei lo Scudetto».

