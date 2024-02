Bonanni sicuro: «L’Fc Internazionale ha due squadre, anche prima della vittoria con la Juve pensavo una cosa» #Intervista

Pubblicità

L’ex calciatore Massimo Bonanni, si è espresso così sulla lotta scudetto di quest’anno in Serie A tra Inter, Juve e Milan

Intervistato in esclusiva da MilanNews24, Massimo Bonanni ha parlato delle chance per i rossoneri di rientrare in lotta scudetto con l’Inter e con la Juve.

LOTTA SCUDETTO – «La vedo difficile, ma la vedevo già difficile prima perché l’Inter ha comunque due squadre, una struttura ben delineata e penso sia la rosa nettamente più forte del nostro campionato. Già prima dello scontro diretto contro la Juventus io la vedevo favorita. Nel calcio non si sa mai però, ad oggi, anche dopo la sconfitta della Juventus contro l’Udinese, è arrivata un’altra conferma che l’Inter riuscirà a vincere il campionato e mi viene difficile pensare il contrario».

L’INTERVISTA INTEGRALE A BONANNI.

