Bonan pazzo di Rafa Leao, la dichiarazione ufficiale: «Giocatore eccezionale, discuterlo significa…» #Intervista #News #Ultimora

21:48,22 Mar 2024

Il giornalista e conduttore Alessandro Bonan si è espresso così su Rafael Leao e la prestazione dell’attaccante del Diavolo Rossonero contro la Svezia Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan ha voluto complimentarsi con Rafael Leao. L’attaccante del Diavolo Rossonero è stato protagonista di una prova convincente (convinta da un gran gol) nella sfida di ieri […]

