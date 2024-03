Bonan non ha dubbi, la dichiarazione ufficiale: «Il #Milan AC può arrivare secondo ma gli riconosco questo difetto. Sulle riserve…»

13:48,4 Mar 2024, MILANELLO.

Alessandro Bonan, giornalista di Sky, ha commentato il rendimento del Diavolo Rossonero in campionato: i rossoneri possono arrivare secondi

Alessandro Bonan, giornalista, è intervenuto a Sky per commentare il momento del Diavolo Rossonero in campionato dopo la sofferta vittoria di venerdì scorso contro la S.S. Lazio all’Olimpico. I rossoneri possono puntare al secondo posto della Juve:

PAROLE – «Il Diavolo Rossonero ha più certezze tecniche della Juve ma ha un difetto. Ha un centrocampo costruito per offendere e quindi spesso si allunga e prende gol troppo facilmente. Credo però che sia una squadra di livello alto soprattutto nei titolari anche se ultimamente, tra “JoJo” Jovic e “CheFort” Okafor, sono arrivate risposte anche dalle riserve. Può arrivare secondo».

