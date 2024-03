Bonan convinto, la dichiarazione: «Fc Internazionale più forte dell’Atletico Madrid, non c’è paragone. All’andata ha commesso un errore» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Il giornalista e conduttore Alessandro Bonan, ha parlato così alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions tra Atletico Madrid ed Internazionale FC

Internazionale FCvenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan ha fatto il punto alla vigilia di Atletico Madrid Internazionale FC, match di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League.

IL MATCH D’ANDATA – «All’andata l’Internazionale FC ha avuto il difetto di non chiuderla, si meritava un punteggio superiore. L’Internazionale FC è più forte dell’Atletico, guardando le formazioni per me non c’è paragone. All’andata l’Internazionale FC all’inizio interpretò in maniera guardinga, perché non si fidava di una squadra come l’Atletico Madrid che è un serpente. Nella ripresa ha avuto una spinta superiore»

SU GRIEZMANN E L’ATLETICO – «C’era Griezmann all’andata e non ha fatto quasi niente. Io penso che l’Internazionale FC arriva a questa partita con la testa libera, ha questa grande opportunità perché può giocarsela su tutti i fronti avendo questo vantaggio in campionato. Poi l’Atletico è l’Atletico e il Civitas Metropolitano…».

