Bonan analizza il #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «È una #TopClub complessa per questi due motivi. Sul gioco espresso…» #Intervista #News #Ultimora

23:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Bonan analizza il Diavolo Rossonero: «È una squadra complessa per questi due motivi. Sul gioco espresso…». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Bonan ha analizzato a SkySport l’attuale situazione del Diavolo Rossonero.

PAROLE – «E’ difficile decifrare il Diavolo Rossonero, è una squadra complessa perchè i risultati ci sono e non si possono mettere in discussione, ma ogni tanto si perde. Non esprime il massimo dal punto di vista dell’espressione calcistica, ma ha delle qualità importanti, un buon telaio. Ci sono elementi che sanno fare la differenza come Maignan, Theo e Leao, ma è una squadra che secondo me potrebbe dare molto di più sotto l’aspetto del gioco».

