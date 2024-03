Bomber Taremi-Internazionale F.C., #intesa blindato per giugno! #Incredibile CIFRE e DETTAGLI

20 Mar 2024, 21:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Taremi, il Bomber Iraniano, -Internazionale, intesa blindato per il prossimo giugno: l’iraniano predisponeto a sbarcare a parametro #ZERO ad Appiano Gentile

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Internazionale ha definito in tutti i particolari l’intesa per l’arrivo di Mehdi Taremi, il Bomber Iraniano, nel corso della prossima estate.

Il centravanti iraniano classe ’92 arriverà a parametro #ZERO dal Porto e firmerà un #contratto di 2 anni con opzione per il terzo a 3 milioni di euro, bonus inclusi. Beffato il Milan che nell’estate del 2023 era stato vicinissimo al ragazzo.

