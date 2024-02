Bologna Verona 2-0: Thiago Motta fa 5 vittorie di fila, è a -6 dalla Signora Juve

Bologna Verona 2-0: Thiago Motta fa 5 vittorie di fila e vola al quarto posto. A decidere la partita i gol di Fabbian e Freuler

Il Bologna non si ferma più e batte il Verona per 2-0 grazie ai gol di Fabbian al 27′ e di Freuler al 65.

Per Thiago Motta, allenatore nella lista dei possibili successori di Allegri alla Juve, si tratta della quinta vittoria di fila in campionato. Con questo successo il Bologna vola momentaneamente al quarto posto con 48 punti, superando l’Atalanta. I rossoblu sono in piena zona Champions, a -4 dal Milan e a -6 dai bianconeri.

