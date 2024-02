Bologna Sassuolo 4-2, Thiago Motta vince in rimonta: in rete anche Saelemaekers. Il tabellino del match

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Milan, il Bologna torna a vincere e lo fa con un grande secondo tempo che ribalta totalmente il Sassuolo.

Dopo le due reti di vantaggio i neroverdi sono stati rimontati dall’autogol di Viti e dalle reti di Fabbian, Ferguson e dell’ex rossonero Saelemaekers. Il Bologna si rilancia così in classifica mettendosi al quinto posto con una partita da recuperare.

