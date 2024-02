Bologna, Motta: “I ragazzi, con il lavoro che fanno, mi rendono un privilegiato”

Pubblicità

(ANSA) – BOLOGNA, 23 FEB – Quinta vittoria consecutiva per il Bologna: non succedeva dal 1967 e tanto basta a raccontare quanto straordinaria sia l’annata. Bologna quarto da solo e non per caso: “Sono carico e commosso.

18:32

25 Feb 2024

Vai alla Fonte Milan AC, il Diavolo Rossonero, News.it

