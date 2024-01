Bologna Genoa 1-1: De Silvestri salva Thiago Motta, Gilardino beffato al 95′ dopo il gol del vantaggio di Gudmundsson

Il Bologna ringrazia De Silvestri che al 95′ salva Thiago Motta dalla seconda sconfitta consecutiva firmando il pareggio per 1-1 contro il Genoa.

A portare in vantaggio la squadra di Gilardino era stato Gudmundsson, già in gol contro Sassuolo e Juve nelle scorse settimane, direttamente su calcio di punizione. In classifica non cambia nulla per Bologna e Genoa che mantengono le loro posizioni.

