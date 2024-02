Bologna Fiorentina 2-0, Thiago Motta vola e batte Italiano: come cambia la classifica di Serie A per la Serie A

È un Bologna formato Europa quello che ha battuto la Fiorentina di Vincenzo Italiano per 2-0 grazie alle reti di Orsolini e Odgaard. Ecco come cambia la classifica di Serie A dopo questo recupero.

Inter 60 punti *

Juventus 53

Milan 52

Atalanta 42 *

Bologna 42

Roma 38

Fiorentina 37

Lazio 37 *

Napoli 35 *

Torino 33*

Monza 30

Genoa 29

Lecce 24

Frosinone 23

Udinese 22

Empoli 21

Sassuolo 20 *

Hellas Verona 19

Cagliari 18

Salernitana 13

*Una partita in meno

