Bobo Vieri, la dichiarazione: «Fc Internazionale? L’eliminazione in Champions non è una delusione, ecco perché» #Intervista #ULTIMORA #News

Christian Vieri, ex calciatore dell’Internazionale FC, analizza l’eliminazione in Champions League per mano dell’Atletico Madrid

Christian Vieri ha commentato a Sport Mediaset l’eliminazione in Champions League dell’Internazionale FC per mano dell’Atletico Madrid.

ELIMINAZIONE CHAMPIONS – «No, non è una delusione. L’Internazionale FC si è giocata la partita alla pari, ha avuto le sue occasioni, ha affrontato una squadra fortissima, quindi non la vedo come una delusione perché per me le sconfitte sono sempre un’occasione di crescita ed esperienza importante»

