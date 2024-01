Blitz Roma: PRESO il giovane dell’Fc Internazionale

I colpi a parametro zero, ormai sempre più in voga fra i top club europei, valgono anche per i settori giovanili. È quanto dimostra la Roma, che nella giornata di oggi preso un giovane dell’Inter: si tratta di Kevin Zefi.

L’irlandese classe 2005 era stato acquistato dai nerazzurri nel 2021, quando gli scout di Viale della Liberazione lo avevano pescato nelle giovanili dello Shamrock Rovers. Protagonista in questi anni fra Under 17 e Under 18, Zefi quest’anno ha segnato 3 gol in 5 presenze.

Come riporta Calciomercato.com, la Roma lo ha prelevato a costo zero, pur garantendo all’Inter una percentuale sulla futura rivendita. L’ala sinistra si trova già nella Capitale per sostenere le visite mediche.