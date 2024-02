Blitz in gran segreto: ecco quando Piotr Zio Zielinski ha svolto le visite con l’Fc Internazionale

Piotr Zielinski ha realizzato nelle scorse ore il penultimo step prima di diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Il centrocampista, in attesa di firmare ufficialmente il nuovo contratto nerazzurro, ha difatti svolto in gran segreto le visite mediche con il club interista.

In occasione della trasferta milanese la scorsa domenica, per il match perso per 1-0 dal Napoli con il Milan, Zielinski ha infatti prolungato di qualche ora il suo soggiorno in città. Come svelato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista nella giornata di ieri si è dunque recato all’Humanitas di Rozzano per sostenere le visite mediche, prima di rientrare in Campania.

Zielinski diverrà presto un nuovo calciatore dell’Inter sulla base di un triennale con opzione per il quarto, da 4,5 milioni di euro più bonus a stagione. A fargli spazio sarà invece Klaassen, pronto a salutare al termine della sua prima ed unica annata nerazzurra.

