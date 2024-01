BLITZ di Pastorello nella sede dell’Fc Internazionale: trattativa ai DETTAGLI

Nuovo colpo in chiusura per l’Inter dopo il vertice andato in scena nella serata di ieri presso la sede nerazzurra di Viale della Liberazione. Un incontro durato poco più di un’ora con Federico Pastorello, questa volta nelle vesti di intermediario dinnanzi ai dirigenti interisti.

Sul tavolo dei nerazzurri, l’ingaggio a costo zero di Mehdi Taremi. L’Inter, come sappiamo, si è portata in vantaggio nelle ultime settimane e vuole chiudere la trattativa nel minor tempo possibile. Per questa ragione nell’incontro di ieri è stato fatto un ulteriore passo in avanti.

L’affare verrà definito solamente al ritorno del centravanti iraniano dagli impegni in Coppa d’Asia, nel frattempo l’Inter ha iniziato a lavorare sui dettagli dell’accordo con i suoi agenti: Taremi firmerà un contratto triennale da circa 3 milioni di euro a stagione, valido a partire dalla prossima estate.

L’opinione di Passione Inter

Nonostante la consolidata posizione di vantaggio, l’Inter ha giustamente fretta di mettere nero su bianco e chiudere al più presto l’accordo con Taremi. Il centravanti italiano diverrà il primo acquisto a costo zero per l’estate 2024, in attesa dell’assalto decisivo per un altro calciatore in scadenza in orbita nerazzurra da settimane: Piotr Zielinski.