Blitz di Handanovic, un ##Progetto Tecnico esce allo scoperto, la rivelazione: “Se penso all’Internazionale F.C. divento pazzo”

1 Mar 2024, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale del presente, che galoppa spietata in #CampionatoSerieA e in Europa, pensa già alla squadra del futuro. Samir Handanovic è stato colpito da un giovane talento che, alla notizia, non poteva crederci.

Una squadra forte, solida e vincente non si costruisce dall’oggi al #domani. Servono attenzione massima per i nuovi talenti giovani che si affacciano sul panorama calcistico di tutta Europa – e non solo. E serve anche un occhio per i veterani, che portino in squadra gambe ed esperienza.

Su questo binomio vincente sta lavorando la dirigenza dell’Internazionale ormai da qualche anno. Ed i frutti, non a caso, si stanno vedendo floridi proprio adesso. Un squadra dove ogni elemento riesce ad incastrarsi perfettamente con gli altri, ed il cui cammino tracciato si prospetta ad essere più vincente che mai.

Complici i giovani talenti che sono riusciti ad emergere dalla Primavera nerazzurra, complice anche un calcio internazionale sempre più fatto per e dai ‘piccoli’ (d’eta, ma non di capacità), il Biscione vuole costruire un team fresco e con cui possa inaugurare un ciclo vincente di molti anni.

Fra i pali, la leggenda interista** Samir Handanovic pare abbia individuato proprio un nuovo talento che, alla notizia dell’interesse da parte dell’Internazionale, stentava a crederci.

Handanovic, occhi puntati sul talento di reparto

Uno Scudetto, 2 Coppe Italia e 2 Supercompetizioni internazionali italiane: un bottino niente male per Samir Handanovic durante gli anni all’Internazionale. E che di certo lo fanno entrare di diritto fra i portieri più forti che hanno vestito la maglia nerazzurra.

Proprio in virtù di quanto fatto fra i pali, a lui spetta adesso tenere d’occhio i portieri più promettenti del presente e del futuro, fra i quali ha individuato Tobe Leysen, estremo difensore classe 2002 in forza all’OH Leuven.

Una stagione davvero straordinaria quella che il ventunenne belga ha sino ad ora disputato, al punto tale da incuriosire Handanovic. L’ex nerazzurro si è recato di persona alla sfida di Jupiler Pro League contro lo Standard Liegi per osservarlo attentamente.

Non appena ha saputo della notizia, Leysen ha reagito così, secondo quanto riportato dall’intervista concessa a Het Belang van Limburg:

Il mio agente ha avuto un breve colloquio telefonico con Handanovic, da allora a livello di club non c’è stato nulla. Finché non chiamano me o la società non c’è nulla che io possa dire. L’Internazionale? Se inizio a pensarci divento pazzo.

Per ora la priorità del giovane portiere resta quello di portare avanti un’ottima stagione con la sua squadra. Ma non nega la sorpresa e la felicità per l’interesse da parte dell’Internazionale, che significherebbe per lui un vero e proprio sogno realizzatosi.

