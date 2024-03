Blitz della “Vecchia Signora”, ecco l’approfondimento: Internazionale F.C., scambio con Kean

26 Mar 2024, 01:05, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale e Juventus potrebbero scontrarsi ancora sul mercato, Giuntoli potrebbe provare a proporre lo scambio con Kean Moise Kean, finora, in quest’ultima stagione, ha giocato meno di 500′ in Serie A. In 6 occasioni è partito dal 1′. Altre 8 volte è stato buttato dentro da Massimiliano Allegri nel secondo tempo. Non ha mai segnato. … Leggi tutto

