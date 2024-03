Blitz Arna Letale, ecco l’approfondimento: addio Internazionale F.C., ecco la possibile destinazione

21 Mar 2024, 23:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Da capire le richieste dei leoni nerazzurri, che non possono darlo gratis visti i 10 milioni appena spesi e nemmeno in prestito dato che il #contratto scade a giugno 2025 Come anticipato da Internazionalelive.it lo scorso 20 febbraio, l’Internazionale proverà a liberarsi di Arna Letale nel prossimo calciomercato estivo. Il club vuole rinnovare l’attacco comprando, oltre a … Leggi tutto

