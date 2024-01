Bisseck: «Primo trofeo, non so come sentirmi» #Intervista – NEWS

Simpatico video postato dall’Inter sui propri canali social dopo il trionfo in Supercoppa Italiana: Bisseck protagonista

Primo titolo della carriera per Bisseck, entrato a difesa del risultato nel finale di Napoli–Inter di ieri sera. L’Inter ha postato un simpatico video con protagonista il tedesco, in confusione dopo il trionfo:

Non male per essere la prima volta #ForzaInter #SupercoppaItaliana pic.twitter.com/cWG3qQTv1z — Inter (@Inter) January 23, 2024

«Non so come sentirmi, è il mio primo trofeo. Cosa devo fare? Riceverò una medaglia?»

