Bisseck e Yildiz, il primo gol di entrambi con Fc Internazionale e Vecchia Signora Juventina: non accadeva da 8 anni. Il dato

Una curiosità accomuna Yann Bisseck e Kenan Yildiz, i quali ieri hanno trovato entrambi il loro primo gol con Inter e Juve

Lotta scudetto, sì, ma anche spazio ai giovani per Inter e Juve: i protagonisti assoluti di ieri nel corso della diciassettesima giornata di Serie A sono stati Yann Bisseck e Kenan Yildiz. Il centrale nerazzurro ha realizzato il suo primo gol in maglia nerazzurra, nel match contro il Lecce. Lo stesso ha fatto il giovanissimo attaccante bianconero, ma nel match contro il Frosinone.

Entrambi giovani – il tedesco è un classe 2000, il turco addirittura un classe 2005 – sono accumunati da una curiosità relativa proprio alla loro prima rete in Serie A. L’ultima volta in cui un giocatore dell’Inter e uno della Juve segnavano il loro primo gol, nella stessa giornata, fu ben 8 anni fa. In quell’occasione a sbloccarsi furono Ivan Perisic in un Sampdoria-Inter (terminato sull’1 ad 1) e Sami Khedira in un Juve-Bologna (terminato sul 3 ad 1 in favore dei bianconeri).

