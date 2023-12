Bisseck a Fc Internazionale Tv: «Il gol è stato un’emozione unica, la ricorderò per sempre» #Intervista

Yann Bisseck ha parlato nel postpartita del match tra Inter e Lecce, vinto anche grazie al suo primo gol in nerazzurro: le parole

Ai microfoni di Inter Tv, Yann Bisseck racconta così il successo dell’Inter per 2-0 a San Siro contro il Lecce, alla 17^ giornata di Serie A.

GOL ED EMOZIONI – «È meraviglioso, non ho molto da dire. Ho segnato e lo stadio è impazzito, è un’emozione che ricorderò per sempre. Tutti i compagni erano felici per me»

TIFOSI – «Non lo sapevo, non avevo mai giocato in uno stadio così. Ero sorpreso perché non avevo mai visto un campionato così, sono felice e mi piace tanto tutto questo»

PROVA DIFENSIVA – «Ho solo fatto il mio lavoro, sapevo di aver fatto un grande lavoro così come lo ha fatto tutta la squadra. Abbiamo fatto tutti una grandissima prestazione»

