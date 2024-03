Biraghi a NEWS, la dichiarazione ufficiale: «Barone lascia un vuoto incolmabile. Come #Successo con Astori, a darci forza è l’unione» #Intervista #News #Ultimora

21:45,30 Mar 2024, MILANELLO.

Cristiano Biraghi, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky prima della partita contro il Diavolo Rossonero di Serie A 2023/24 Cristiano Biraghi a Sky prima di Fiorentina Diavolo Rossonero. BARONE – «È un vuoto incolmabile. È un motivo per dare qualcosa in più da qui alla fine, per lui e per la famiglia. Il clima è surreale […]

